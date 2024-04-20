Масвидаль — о Холлоуэе: нет лучшего засранца, который мог бы владеть поясом MBF

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественниками Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи, который состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Так здорово, что этот пояс у Макса сейчас. Я не думаю, что есть лучший засранец, который мог бы удерживать его. Это титул BMF, и он осознаёт его суть. Один из бойцов не должен остаться на ногах.

Это был, чёрт возьми, величайший момент в истории. В худшем случае Макс выигрывал со счётом 3-2, у меня же он вчистую выигрывал бой. У Гэтжи были моменты, но он не контролировал ситуацию», — сказал Масвидаль в подкасте The MMA Hour.