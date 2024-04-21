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Роберт Уиттакер назвал переломный момент в бою Холлоуэя и Гэтжи

Роберт Уиттакер назвал переломный момент в бою Холлоуэя и Гэтжи
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Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о поединке между легковесами Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи, который состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.
«Это удар ногой с разворота в первом раунде, сломавший Гэтжи нос… Думаю, он стал катализатором.

Гэтжи получил перелом носа в конце первого раунда и дрался ещё четыре, и это просто ошеломят. Вы не представляете, каково это драться четыре раунда со сломанным носом с Холлоуэем, который попадал по нему», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Ранее Хорхе Масвидаль прокомментировал победу Холлоуэя на UFC 300.

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