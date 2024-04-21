Шакур Стивенсон высказался о победе Гарсии в бою с Хейни

Чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон прокомментировал выступление популярного американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии в бою с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни. Гарсия победил Хейни решением большинства судей.

«Большое уважение, Райану. Я держу своё слово и выражаю тебе респект. А теперь сдержи своё слово и давай сделаем это. Мой пацан, прекрасное выступление», — написал Стивенсон в своих социальных сетях.

Райан Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.