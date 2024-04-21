«Собираюсь начать пить пиво после взвешивания». Тим Цзю — о выступлении Райана Гарсии

Австралийский боксёр Тим Цзю высказался о выступлении популярного американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии в бою с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни. Гарсия победил Хейни решением большинства судей.

«Я собираюсь начать пить пиво после взвешивания. Райан, какое выступление! Уоу», — написал в своих социальных сетях Тим Цзю.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.