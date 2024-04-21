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«Я пил и курил каждый день». Гарсия — о подготовке к бою с Хейни

«Я пил и курил каждый день». Гарсия — о подготовке к бою с Хейни
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Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал, что употреблял алкоголь, а также курил перед поединком с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни.

«Мне пришлось пройти сквозь огонь, но несмотря на это я смог победить чёртового Хейни. Слушайте, я пил и курил каждый день, просто делал всё, что хотел», — сказал Гарсия на пресс-конференции после боя.

Напомним, Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.

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