Райан Гарсия открыт к реваншу с Девином Хейни

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия готов провести матч-реванш с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни.

Об этом Гарсия сообщил на пресс-конференции. Также сам Хейни прокомментировал идею организации второго боя с Райаном.

«Мне бы очень хотелось провести реванш. Я дал ему шанс, и это правильно, что он даёт второй шанс мне. Он не сделал вес, так что я всё ещё чемпион. Мо можем сделать это снова», — сказал Хейни на пресс-конференции после боя.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.