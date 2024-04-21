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«Удачи, братишка». Макгрегор обратился к Гарсии после его победы над Хейни

«Удачи, братишка». Макгрегор обратился к Гарсии после его победы над Хейни
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал выступление Райана Гарсии в бою с Девином Хейни.

«Гарсия очень хорош! Потрясающий бой двух чемпионов! Это было невероятно. Некоторые просто рождены для боёв! Некоторые — нет. Желаю удачи этим мужчинам и их командам в этом безумном мире, а также поздравляю Райана Гарсию! Сегодня твоя ночь. У меня было понимание, что когда он дрался с «Танком», и тогда он был на высоте. Даже потерпев поражение, я всё-равно зашёл к нему в раздевалку. Для меня победа или поражение никогда не делают человека лучше и не сломают его. Настоящие бойцы знают. Теперь и для этого молодого человека начинается настоящая борьба! Оставайся сильным, парень, верь в бога и будь крепким. Продолжай в том же духе, и удачи тебе, братишка», — написал Конор в своих социальных сетях.

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