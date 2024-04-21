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Опубликованы судейские записки боя Гарсия — Хейни

Опубликованы судейские записки боя Гарсия — Хейни
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Опубликованы судейские записки боксёрского поединка между популярным американским атлетом мексиканского происхождения Райаном Гарсией и чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни.

Решением большинства судей победу в поединке одержал Райан Гарсия.

Фото: Х (Твиттер) Майкла Бенсона

Напомним, Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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