Гэтжи: мой следующий бой будет лучшим шоу на планете в момент, когда он будет происходить

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, что не собирается менять свой стиль ведения боя и будет продолжить показывать яркие поединки.

«Поединок с Холлоуэем был войной, но это не значит, что я закончил. Моя задача — драться и это единственный вариант того, как это будет происходить. Даже если бы у меня было бы желание драться по-другому, то из этого ничего не получилось бы. Поэтому вы в курсе, что мой следующий бой будет лучшим шоу на планете в момент, когда он будет происходить», – приводит слова Гэтжи портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке Джастин Гэтжи встретился с Максом Холлоуэем на турнире UFC 300. Поединок завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до конца боя.