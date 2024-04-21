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Джастин Гэтжи рассказал о своём состоянии после боя с Максом Холлоуэем

Джастин Гэтжи рассказал о своём состоянии после боя с Максом Холлоуэем
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Популярный американский боец Джастин Гэтжи рассказал о своём состоянии после боя с бывшим обладателем титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Максом Холлоуэем. На кону поединка стоял титул BMF.

«Сейчас я полностью расслабился. Прошло четыре или пять дней, так что у меня ещё не было мыслей на этот счёт. Мне нравится просто жить своей жизнью прямо сейчас, работать над тем, чтобы сосредоточиться на своём выздоровлении, наслаждаться позитивной энергией и комментариями, которые я получаю, это всегда здорово. И потом, просто быть рядом со своей семьёй, это то, на чём я сосредоточен», — приводит слова Гэтжи портал Sports Illustrated.

Напомним, бой завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до конца боя.

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