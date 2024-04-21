Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это надломило меня». Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни

«Это надломило меня». Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни
Комментарии

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (25-1, 20 KO) рассказал о своих проблемах в преддверии подготовки к поединку с соотечественником Девином Хейни (31-1, 15 KO), состоявшемся сегодня, 21 апреля, в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением, нанеся Хейни первое поражение в карьере.

«Я просто тусовался, чуваки. Мне приходится многое переживать. Я прошёл через развод. Со мной произошло много дерьма, и это надломило меня. Я делал то, что должен был, что прийти в норму. Поэтому я пил каждый день и делал всё, что хотел, и я совершенно этим не горжусь. Не смотрите на меня как на пример, потому что я далёк от совершенства», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Материалы по теме
Пакьяо эмоционально отреагировал на победу Гарсии
Материалы по теме
Что творит «золотой мальчик»! Гарсия уничтожил Хейни, но чемпионом не стал
Что творит «золотой мальчик»! Гарсия уничтожил Хейни, но чемпионом не стал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android