«Это надломило меня». Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (25-1, 20 KO) рассказал о своих проблемах в преддверии подготовки к поединку с соотечественником Девином Хейни (31-1, 15 KO), состоявшемся сегодня, 21 апреля, в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением, нанеся Хейни первое поражение в карьере.

«Я просто тусовался, чуваки. Мне приходится многое переживать. Я прошёл через развод. Со мной произошло много дерьма, и это надломило меня. Я делал то, что должен был, что прийти в норму. Поэтому я пил каждый день и делал всё, что хотел, и я совершенно этим не горжусь. Не смотрите на меня как на пример, потому что я далёк от совершенства», — сказал Гарсия на пресс-конференции.