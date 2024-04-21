Гарсия: я должен был нокаутировать Хейни в седьмом раунде, у меня украли момент

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия считает, что его поединок с соотечественником Девином Хейни, состоявшийся сегодня, 21 апреля, в Нью-Йорке (США), не должен был доходить до решения судей.

«Мне не нужно было излишне давить на себя в попытке остановить его. Каждый раз, когда я потрясал его, я просто сходил с ума и у меня не получалось его прикончить. Рефери следовало остановить поединок. Он действительно был потрясён. Я даже посмотрел на отца Хейни в 11-м раунде, ему следовало прекратить это, но он этого не сделал.

Он держал меня изо всех сил, но я продолжал бить, пока мои руки были свободны. Я ударил его и лишился очка, но он держал меня. Я должен был нокаутировать его в седьмом раунде. У меня украли момент», — сказал Гарсия на пресс-конференции.