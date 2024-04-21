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Масвидаль: Райан Гарсия — актёр года, я повёлся на его иронию

Масвидаль: Райан Гарсия — актёр года, я повёлся на его иронию
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Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал победу Райана Гарсии над Девином Хейни.

Поединок боксёров состоялся сегодня, 21 апреля, в Нью-Йорке (США) и завершился победой Гарсии раздельным судейским решением.

Отметим, что Гарсия считался явным аутсайдером у букмекеров, перед выступлением бойца неоднократно обвиняли в неадекватном поведении, что, по его словам, было частью раскрутки боя.
«Чёрт, Райан Гарсия – актёр года, я повёлся на его иронию», — написал Масвидаль в социальных сетях.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, всего на его счету 25 побед (20 – нокаутом) и одно поражение от соотечественника Джервонты Дэвиса.

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