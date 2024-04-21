Муртазалиев: Гарсия проиграл бы Хейни с разгромом, если бы не три нокдауна

Чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал результат поединка между звёздными американцами Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося сегодня, 21 апреля, в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением, трижды отправив Хейни в нокдаун.

«Как по мне, Хейни выигрывал бой. Если бы не эти три момента, которые повлекли за собой нокдауны, то Гарсия проиграл бы с разгромом. Но я обязательно посмотрю бой полностью ещё раз и проанализирую этот поединок.

Была одна из записок 115-109 в пользу Гарсии, и это уже попахивает разгромом в его пользу, чего не могло быть, даже учитывая три нокдауна. Три нокдауна — это шесть очков, и остаётся ещё девять раундов, где лучше был Хейни — это девять очков. А с учётом того, что с Гарсии ещё снимали балл за удар после команды рефери, то, если бы отдали победу Хейни, я бы не удивился», — приводит слова Муртазалиева издание Allboxing.

Ранее Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни.