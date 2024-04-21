UFC официально объявила о бое Павлович – Волков

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке турнира, который состоится 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Третий номер рейтинга тяжёлого веса (120 кг) россиянин Сергей Павлович (18-2) встретится с шестым номером соотечественником Александром Волковым (37-10).

Сергей Павловичу 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в ноябре 2018-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 295, Павлович проиграл техническим нокаутом в первом раунде британцу Тому Аспиналлу.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и четыре поражения. В своём последнем бою в сентябре на UFC 293 Волков «задушил» австралийца Тая Туивасу.