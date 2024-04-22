42-летний экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Легендарный канадский ветеран показал, как провёл время в Дубае (ОАЭ).

В настоящий момент Сен-Пьеру 42 года. Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж провёл в январе 2002 года, когда победил Ивана Менхивара из Сальвадора. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Недавно Сен-Пьер вспоминал, как ему предлагали бой с Флойдом Мейвезером-младшим.

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