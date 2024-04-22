Тедди Атлас назвал причину поражения Хейни в бою с Гарсией

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между звёздными соотечественниками Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун.

«Примечательно, что Гарсия дрался только в определённых раундах. И это пошло ему на пользу. Это заставило Хейни почувствовать ложную уверенность и застало его врасплох. Подход Хейни не был таким, как обычно. Он дрался без джеба, в попытке нанести нокаутирующий удар. Это не его стиль», – написал Атлас в социальных сетях.

Ранее Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни.