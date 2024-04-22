Популярный боец UFC Иржи Прохазка объяснил, что для него значит быть самураем.

«Для меня быть самураем — это отношение к жизни. Всё дело в том, что у вас есть в жизни, в парадигме, в которой вы живёте, и в том, как вы смотрите на ситуации. Иногда вам не нужно быть самураем, потому что такое отношение и такая роль эффективны не во всех аспектах вашей жизни. Вот почему я использую это не только для поединков. Нам нужно понять свою жизнь — наш мозг должен понять, почему мы делаем то, что делаем, основываясь на какой-то теории или идее. Эти идеи из морального кодекса Бусидо помогают мне оставаться честным в своей жизни. Вот и всё. Ты должен найти то, что находит отклик у тебя. И образ жизни самураев отвечает моей личности и моим предпочтениям.

В мире есть не только самураи, но и другие воины, например рыцари. Однако везде существуют определённые правила. Я уважаю эти правила, потому что они помогали мне в трудные времена моей жизни, позволяя мне преодолевать их и становиться сильнее, человечнее и жить полноценной жизнью. Совершенно полноценно, без страха, без попыток быть лучше или богаче других. Для таких мыслей нет места, потому что они порождены страхом. Вот почему они помогают мне жить полноценно», — приводит слова Иржи портал MMA Fighting.