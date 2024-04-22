Тренер Гарсии: для Хейни было бы лучше, если бы его нокаутировали

Деррик Джеймс, тренер американского полусредневеса Райана Гарсии, прокомментировал победу подопечного над соотечественником Девином Хейни.

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун и нанеся ему первое поражение в карьере.

«Хорошее выступление от Райана. Я рад за него. Он сильно избил Девина. Вы видели его лицо? Безумие. Я не мог поверить.

Думаю, для Хейни было бы лучше, если бы его нокаутировали, ему будет тяжело оправиться от такого избиения. Он хороший боец, и он вернётся. Он молод и способен себя замотивировать. Ему 25 лет.

План на бой всегда заключается в том, чтобы отнять у соперника всё. Как только Райан начал попадать джебом и пошёл на него, он отступил и открылся», — сказал Джеймс на пресс-конференции.