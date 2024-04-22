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Российский чемпион Муртазалиев предсказал победителя боя Усик — Фьюри

Российский чемпион Муртазалиев предсказал победителя боя Усик — Фьюри
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Чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я думаю, Усик должен его перебоксировать. У него школа бокса просто на феноменальном уровне. Особенно то, что он показывает в тяжах… Это реально очень круто», — сказал Муртазалиев в интервью YouTube-каналу BOXING PODCAST.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее Александр Гвоздик назвал фаворита в бою Усик — Фьюри.

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