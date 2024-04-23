Появилось видео, как мигрант на машине попытался наехать на девушку-бойца Алексееву

Появилось видео инцидента с участием российской представительницы UFC Ирины Алексеевой. Напомним, в Челябинске у неё случился конфликт с мигрантом из Таджикистана, которому не понравился её внешний вид.

Ирина вместе ещё с одной девушкой проводила велопрогулку. В какой-то момент им встретился мигрант, перемещавшийся на автомобиле. Иностранец стал преследовать девушек, после чего и вовсе предпринял попытку наехать на них.

Мигрант на машине попытался наехать на девушку-бойца Алексееву:

Когда все участники инцидента остановились, преследователь начал их грубо оскорблять, так как ему не понравилось, как они были одеты. Мигрант отметил, что на его родине так одеваться не принято.

Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину для дальнейшего разбирательства.