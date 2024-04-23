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Алексеева: мигрант собирался меня ударить. А я очень сильно себя сдерживала

Алексеева: мигрант собирался меня ударить. А я очень сильно себя сдерживала
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Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), заявила, что мигрант из Таджикистана, с которым у неё произошёл конфликт в Челябинске, пытался её ударить. Напомним, мужчине не понравился внешний вид девушки, когда Алексеева совершала велопрогулку с подругой.

«Он когда выходил из машины, собирался меня ударить. Люди стали подходить, он стал вести себя менее агрессивно. А я живу по законам. И понимаю, что не имею права поднимать на кого-то руку. Я – спортсмен. Конечно, хотелось ударить, я очень сильно сдерживалась, старалась подбирать слова, не материлась. Я очень сильно себя сдерживала», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Мигрант на машине попытался наехать на девушку-бойца Алексееву:

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