«Он не мужчиной становится». Алексеева отреагировала на инцидент с Хейбати и ринг-гёрл

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала инцидент с бойцом Али Хейбати, который перед поединком с Аркадием Осипяном нанёс удар ногой ринг-гёрл в область ягодиц, что вызвало резонанс в спортивном сообществе.

«Какая бы ни была ситуация, считаю, что мужчина не должен поднимать руку на девушку. Он не мужчиной становится автоматически. Не знаю, сценарий это или не сценарий. Но если сценарий, то сценаристов тоже надо сажать. Они распространяют насилие между мужчинами и женщинами», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сам поединок завершился досрочной победой Аркадия Осипяна техническим нокаутом в первом раунде. Позже Хейбати принёс публичные извинения.