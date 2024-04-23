Названы соперник и дата следующего боя Сергея Харитонова

Стали известны детали возвращения именитого бойца смешанного стиля Сергея Харитонова в октагон.

43-летний российский боец проведёт свой следующий бой 25 мая в Батуми. Его соперником будет 42-летний бразилец Маркус Винисиус (11 побед при 5 поражениях в ММА), сообщает пресс-служба турнира

На этом же турнире выступит и перспективный российский боец полутяжёлого/тяжёлого веса Расул Магомедов, который побеждал в вольной борьбе Кайла Снайдера, а затем добивался успехов в боевом самбо и любительских ММА.

В своём последнем на данный момент бою, состоявшемся в Москве 23 сентября 2023 года, Сергей Харитонов победил бразильца Тьяго Кардосо нокаутом в первом раунде.

Всего за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах на счету Харитонова, выступавшего в таких промоушенах, как PRIDE, Strikeforce и Bellator, 34 победы и 8 поражений.