Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы соперник и дата следующего боя Сергея Харитонова

Названы соперник и дата следующего боя Сергея Харитонова
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны детали возвращения именитого бойца смешанного стиля Сергея Харитонова в октагон.

43-летний российский боец проведёт свой следующий бой 25 мая в Батуми. Его соперником будет 42-летний бразилец Маркус Винисиус (11 побед при 5 поражениях в ММА), сообщает пресс-служба турнира

На этом же турнире выступит и перспективный российский боец полутяжёлого/тяжёлого веса Расул Магомедов, который побеждал в вольной борьбе Кайла Снайдера, а затем добивался успехов в боевом самбо и любительских ММА.

В своём последнем на данный момент бою, состоявшемся в Москве 23 сентября 2023 года, Сергей Харитонов победил бразильца Тьяго Кардосо нокаутом в первом раунде.

Всего за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах на счету Харитонова, выступавшего в таких промоушенах, как PRIDE, Strikeforce и Bellator, 34 победы и 8 поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android