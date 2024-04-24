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Источник: мигранта, оскорбившего Ирину Алексееву за её внешний вид, депортируют из России

Источник: мигранта, оскорбившего Ирину Алексееву за её внешний вид, депортируют из России
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24-летнего мигранта Исломиддина, который оскорбил бойца UFC Ирину Алексееву и её подругу в Челябинске, депортируют из России. Об этом информирует телеграм-канал SHOT. Кроме того, сообщается, что мужчину оштрафовали на 7 тысяч рублей по статье 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в Российской Федерации).

Напомним, инцидент случился во время велопрогулки Алексеевой с подругой. Исломиддин, перемещавшийся на автомобиле, заметив девушек, начал их оскорблять и делать замечания из-за их внешнего вида, а потом и вовсе попытался совершить наезд. Вскоре его задержала полиция. Мужчина принёс публичные извинения.

В общей сложности в активе Алексеевой в смешанных единоборствах пять побед при двух поражениях.

Мигрант на машине попытался наехать на девушку-бойца Алексееву:

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