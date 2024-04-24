Махачев ответил, считает ли он, что Холлоуэй в бою с Гэтжи победил во всех раундах

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев вспомнил недавний поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем. Их бой состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе (США) и стал третьим по значимости событием на номерном турнире UFC 300. Холлоуэй победил Гэтжи нокаутом за секунду до конца поединка.

«Я был немного удивлён тем, как завершился бой Гэтжи и Холлоуэя. Я думал, Джастин его финиширует, но то, как выступил Макс… Он заслужил весь этот хайп, он побил Гэтжи во всех раундах», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, Махачев в настоящий момент готовится к поединку с американцем Дастином Порье. Спортсмены сразятся на турнире UFC 302, который запланирован на ночь с 1 на 2 июня мск.