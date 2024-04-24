Гарсия — о поведении перед боем с Хейни: по плану все должны были думать, что я спятил

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия признался, что его необычное поведение перед поединком с Девином Хейни было спланировано заранее. Напомним, помимо прочего, Гарсия говорил, что перед боем много пил и курил.

«Это было придумано заранее – несколько месяцев назад. Я тогда сказал: «Собираюсь убедиться, что все будут думать, что я спятил». Всё это задокументировано. Я планировал это несколько месяцев назад. Не знаю, что заставило меня прийти к этой идее, я просто решил пойти ва-банк и следовать плану, который у меня был. Меня недооценили из-за социальных сетей. В социальных сетях можно заставить кого угодно выглядеть определённым образом. Они обманули сами себя», — приводит слова Гарсии у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в PBD Podcast.

Гарсия победил Хейни судейским решением.

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