Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC анонсировал номерной турнир в Манчестере

UFC анонсировал номерной турнир в Манчестере
Комментарии

Промоушен UFC объявил о своём первом европейском турнире 2024 года — UFC 304. Как информирует пресс-служба лиги, спортивное мероприятие состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания). Информация о главном поединке турнира будет представлена позже.

«Как же я рад вернуться в Манчестер. Лучшего времени, чем это лето, подобрать было бы невозможно. У нас есть два чемпиона из Великобритании, и фанаты с нетерпением будут ждать этого турнира. До скорой встречи, Англия», — сказал президент UFC Дана Уайт.

Фото: ufc.com

Напомним, следующий номерной турнир UFC, UFC 301, пройдёт в ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Ранее временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл заявил, что выступит на родине.

Материалы по теме
Том Аспиналл анонсировал свой следующий поединок и сказал, где он состоится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android