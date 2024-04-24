UFC анонсировал номерной турнир в Манчестере

Промоушен UFC объявил о своём первом европейском турнире 2024 года — UFC 304. Как информирует пресс-служба лиги, спортивное мероприятие состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания). Информация о главном поединке турнира будет представлена позже.

«Как же я рад вернуться в Манчестер. Лучшего времени, чем это лето, подобрать было бы невозможно. У нас есть два чемпиона из Великобритании, и фанаты с нетерпением будут ждать этого турнира. До скорой встречи, Англия», — сказал президент UFC Дана Уайт.

Фото: ufc.com

Напомним, следующий номерной турнир UFC, UFC 301, пройдёт в ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Ранее временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл заявил, что выступит на родине.