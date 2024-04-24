Тухугов: не хотел бы быть известным, как Хабиб. И Махачев не хотел бы

Бывший боец UFC россиянин Зубайра Тухугов высказался о звёздном статусе своего товарища и бывшего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Может ли Хабиб позволить себе зайти в какое-нибудь заведение Махачкалы? Нет. Это не жизнь… Когда мы выходим втроём или толпой, все нападают на Хабиба. Они не видят ни меня, ни Ислама. Если нет Хабиба, то на Ислама. Если Ислама нет, то на меня. Всегда говорю Хабибу: «Я бы хотел быть богатым, как ты, но я бы не хотел быть известным, как ты». И Ислам не хотел бы», — сказал Тухугов в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В своём последнем бою на турнире UFC 254 россиянин досрочно остановил во втором раунде американца Джастина Гэтжи.