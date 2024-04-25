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Дрикус дю Плесси поддержал идею Иржи Прохазки спуститься в весе

Дрикус дю Плесси поддержал идею Иржи Прохазки спуститься в весе
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси поддержал идею популярного бойца UFC Иржи Прохазки перейти в категорию до 84 кг. Ранее чех допустил возможность своего перехода в средний вес.

«Прохазка не такой большой боец. Мне кажется, что Иржи нужно опуститься в средний вес. К Иржи у меня только любовь и уважение, не сомневайтесь. Просто мне удалось увидеть его в UFC Performance Institute, и понимаю, о чём говорю. Он передвигается легче, чем я», — приводит слова дю Плесси портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, Иржи Прохазка встретился с сербским бойцом Александаром Ракичем. Чешский боец одержал победу нокаутом во втором раунде.

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