Энди Руис вернётся на ринг после двух лет отсутствия 4 августа в Лос-Анджелесе

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 23 KO) вернётся на ринг после двух лет отсутствия.

4 августа в Лос-Анджелесе (США) Руис проведёт поединок с соотечественником Джарреллом Миллером (26-1-1, 22 KO).

Энди Руису 34 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и в июне 2019-го стал объединённым чемпионом, сенсационно нокаутировав британца Энтони Джошуа. В своём последнем бою в сентябре 2022 года Руис одолел единогласным решением кубинца Луиса Ортиса.

Джарреллу Миллеру 36 лет. Боец выступает с 2009 года. Единственное поражение в карьере потерпел от бывшего регулярного чемпиона WBA британца Даниэля Дюбуа – поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.