Тухугов рассказал, как Хабиб Нурмагомедов ради него поставил UFC ультиматум

Бывший боец UFC россиянин Зубайра Тухугов рассказал о том, как экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов рискнул своим контрактом с промоушеном ради него.

«После потасовки с Макгрегором со мной расторгли контракт, но Хабиб сказал, что я не буду выступать дальше, если не вернёте Зубайру. Меня снова подписали.

Потом был турнир в Абу-Даби, где дрался Хабиб с Порье. Я должен был драться там, но потом мне сказали, что нет места для моего боя и чтоб я дрался в Москве.

Но, так как Хабиб дал слово, что я буду драться в Абу-Даби, он просто так это не оставил. Он сказал UFC, что он расторгнет свой контракт, чтобы дать место мне в карде.

Потом мне звонит Хантер (Кэмпбелл) и говорит, что он оценил преданность слову от Хабиба и они уберут один бой, чтобы я мог драться.

Убрали бой Мустафаева, но мы с ним поговорили, всё решили, он меня понял.

Хабиб был готов расторгнуть многомиллионный контракт ради слова, которое он мне дал. Это мужской поступок», — рассказал Тухугов на YouTube-канале Асланбека Бадаева.