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Кроуфорд высказался по поводу поединка с Мадримовым

Кроуфорд высказался по поводу поединка с Мадримовым
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Лидер рейтинга pound-for-pound, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд высказался по поводу предстоящего поединка с обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбеком Исраилом Мадримовым.

«Я хочу оставить после себя наследие, которого ещё никогда не было. Мадримов очень талантлив и силён, но я дрался с парнями, которые талантливы и сильны. У него хорошая работа ног, но я дрался с парнями с хорошей работой ног. Он неуловим. Но я дрался с неуловимыми парнями. Главное, чтобы я диктовал темп, делал то, что я хочу делать на ринге, и лишал его того, что он хочет делать», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Исраилу Мадримову 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и завоевал вакантный титул в марте, досрочно остановив в пятом раунде непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

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