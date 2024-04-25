Дэн Хукер: я cнесу Дариушу голову с плеч

Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер высказался по поводу возможного поединка с Бенеилом Дариушем.

«Если Дариуш захочет подраться со мной в июне, я бы с удовольствием встретился с ним. Июнь-июль, Международная бойцовская неделя, я снесу ему голову с плеч, в этом нет никаких сомнений.

Бой с Дариушем является для меня приоритетным вариантом, но он пока молчит, так что я не уверен, готов ли он встретиться со мной.

Если Бенеил этого не хочет, я мог бы подраться с Ренато Мойкано. Он называет меня «лёгкие деньги». Бро, ты – самые лёгкие деньги, которые я когда-либо видел в своей жизни, мудак бесподбородочный», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке Дэн Хукер одержал победу раздельным решением судей над американцем Джалином Тёрнером. Их бой состоялся на турнире UFC 290, который прошёл 9 июля.