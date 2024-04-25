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10 россиянок пробились в финал чемпионата Европы по боксу

10 россиянок пробились в финал чемпионата Европы по боксу
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18 апреля в Белграде (Сербия) начался чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и сборная России. Сегодня, 25 апреля, проходили полуфинальные поединки. По их итогам в финал соревнований вышли сразу десять представительниц России. За золото поспорят следующие российские спортсменки: Нуне Асатрян, Юлия Чумгалакова, Анастасия Кооль, Дарима Сандакова, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина, Кристина Ткачёва и Дарья Абрамова.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на эти соревнования с мощным составом и выступают на них под своим флагом.

Ранее комментарий о турнире дал главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

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