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Эдмонд Худоян победил серба Йоксимовича и вышел в финал ЧЕ по боксу

Эдмонд Худоян победил серба Йоксимовича и вышел в финал ЧЕ по боксу
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Россиянин Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, вышел в финал чемпионата Европы по боксу. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде. В полуфинальном поединке Эдмонд был сильнее серба Раде Йоксимовича. Победу россиянин одержал раздельным решением судей.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на эти соревнования с мощным составом и выступают на них под своим флагом.

Ранее сообщалось, что сразу десять представительниц России пробились в финальные поединки. За золото поборются Нуне Асатрян, Юлия Чумгалакова, Анастасия Кооль, Дарима Сандакова, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина, Кристина Ткачёва и Дарья Абрамова.

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