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Россиянин Дмитрий Двали стал финалистом чемпионата Европы по боксу

Россиянин Дмитрий Двали стал финалистом чемпионата Европы по боксу
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Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, пробился в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Белграде (Сербия). Соперником россиянина по полуфинальному поединку был представитель Болгарии Ясен Радев.

Напомним, соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на турнир с мощным составом и выступают на них под своим флагом.

Ранее сообщалось, что сразу десять представительниц России пробились в финальные поединки. За золото поборются Нуне Асатрян, Юлия Чумгалакова, Анастасия Кооль, Дарима Сандакова, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина, Кристина Ткачёва и Дарья Абрамова.

Отметим, что россиянин Эдмонд Худоян также пробился в финал.

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