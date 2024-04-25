Габил Мамедов стал финалистом чемпионата Европы по боксу в Сербии

Россиянин Габил Мамедов, выступающий в весовой категории до 63,5 кг, вышел в финал чемпионата Европы по боксу. В полуфинале Мамедов оказался сильнее спортсмена из Венгрии Ричарда Ковача.

Ранее в финал вышли ещё два россиянина – Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, и Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг. Двали победил представителя Болгарии Ясена Радева. А Худоян одолел серба Раде Йоксимовича.

Чемпионат Европы по боксу 2024 года проходит в Белграде (Сербия). Турнир стартовал 18 апреля и продолжится до 28 апреля. Участие в турнире принимают спортсмены более чем из 30 стран. Соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на турнир с мощным составом и выступают на них под своим флагом.