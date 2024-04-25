Магомед Курбанов заявил о готовности заменить Вёрджила Ортиса в бою с Тимом Цзю

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов заявил о готовности провести поединок с австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю, в случае если Вёрджил Ортис получит травму. Напомним, Цзю и Ортис должны сразиться в августе этого года.

«Я готов выйти на замену! Турки Аль аш-Шейх, Эдди Хирн, RCC Boxing, DAZN, знайте: если у Ортиса или кого-то ещё возникнут проблемы, я готов выйти на бой! Дайте знать, когда выезжать, виза есть, у меня все готово», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Напомним, в последнем поединке Цзю встречался с Себастяном Фундорой. Бой прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Тим проиграл оппоненту раздельным решением судей.

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