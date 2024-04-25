Дмитрий Двали – о выходе в финал ЧЕ по боксу: тяжело дался второй бой, не знаю причин

Россиянин Дмитрий Двали прокомментировал победу, одержанную в поединке с Ясенем Радевым из Болгарии на чемпионате Европы по боксу в Сербии. Благодаря этому успеху российский спортсмен вышел в финал соревнований. Двали выступает в весовой категории до 54 кг.

«Некоторые боксёры не слышат подсказки. Я даже когда в бою сконцентрирован, слышу почти всё, что мне кричат – подсказки тренеров, с трибун. Может, это природное, но я могу сообразить, что мне стоит делать, что – нет. В основном всегда проходит. Когда нас разведут, могу кинуть взгляд. Частенько показывают комбинации, и они реально проходят.

Мне тяжело дался второй бой. Не знаю причин. Но мы продолжаем путь за золотом. Это не самоуверенность, а просто уверенность. По сравнению с первым боем на турнире я сейчас выступил значительно лучше. Но чувствую, что могу боксировать лучше», — приводит слова Двали корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.