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Шарабутдин Атаев высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы без боя

Шарабутдин Атаев высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы без боя
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Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, прокомментировал участие в чемпионате Европы по боксу. Соревнования проходят в Сербии. Шарабутдин пробился в финал соревнований. А в финал он прошёл вообще без боя. Изначально россиянин получил жребий, отправивший его прямо в четвертьфинал соревнований, где его соперником должен был стать Никица Радонич из Хорватии, однако последний провалил взвешивание и был отстранён от участия.

«На своём опыте, да и по рассказам других, не помню, чтобы сразу в полуфинал выходили на чемпионате Европы. Но так суждено, Всевышний ведёт меня. Остался всего один бой, чтобы стать чемпионом Европы.

Вчера я, честно говоря, хотел побоксировать, потому что мой соперник по полуфиналу уже провёл два боя и продышался, вышел против меня. А я на восьмой день выхожу на первый бой. Но, думаю, мы достаточно опытны, чтобы это не мешало. Я старался, тренер кричал, чтобы не рисковал.», — передаёт слова Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Чемпионат Европы по боксу 2024 года стартовал 18 апреля и продолжится до 28 апреля.

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