Россиянин Муслим Гаджимагомедов пробился в финал чемпионата Европы по боксу в Белграде

Россиянин Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 кг, стал финалистом чемпионата Европы по боксу, проходящего в сербской столице Белграде. В полуфинале Муслим одолел представителя Сербии Садама Магомедова.

Напомним, турнир стартовал 18 апреля и будет продолжаться до 28 апреля. Участие в соревнованиях принимают спортсмены более чем из 30 стран. В общей сложности в чемпионате Европы участвуют спортсмены из 12 женских и 13 мужских весовых категорий. Россияне приехали на турнир с мощным составом и выступают на них под своим флагом.

Среди женщин от России в финал пробились сразу десять спортсменок: Нуне Асатрян, Юлия Чумгалакова, Анастасия Кооль, Дарима Сандакова, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина, Кристина Ткачёва и Дарья Абрамова.