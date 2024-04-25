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Шарабутдин Атаев — о выходе в финал: хотел зарубиться, немного поиграть на публику

Шарабутдин Атаев — о выходе в финал: хотел зарубиться, немного поиграть на публику
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Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, прокомментировал выход в финал чемпионата Европы по боксу. Турнир проходит в Белграде (Сербия). В полуфинальном поединке Шарабутдин победил Велько Разнатовича из Сербии.

Приятно боксировать, когда болеют против меня? Конечно, меня это заряжало, поэтому в некоторых моментах тренер это видел и говорил, чтобы не рисковал, не рубился. Публика заводила, я хотел зарубиться и немного поиграть на публику. Интересно, когда весь зал против тебя болеет. В один момент кофе бросили, что-то залетело в ринг», — передаёт слова Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Атаев высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы без боя.

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