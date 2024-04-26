9 россиян пробились в финал чемпионата Европы по боксу в Белграде

18 апреля в Белграде (Сербия) стартовал чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и сборная России. 25 апреля проходили полуфинальные поединки. По их итогам в финал турнира пробились сразу девяит спортсменов из Российской Федерации. За золото поспорят следующие российские боксёры: Всеволод Шумков, Эдмонд Худоян, Шарабутдин Атаев, Габил Мамедов, Дмитрий Двали, Муслим Гаджимагомедов, Эдуард Саввин, Тархан Идигов и Джамбулат Бижамов.

Участие в чемпионате Европы по боксу принимают спортсмены более чем из 30 стран. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне выступают под своим национальным флагом.

Напомним, в женских соревнованиях в финал от России пробились 10 спортсменок.