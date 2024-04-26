Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

9 россиян пробились в финал чемпионата Европы по боксу в Белграде

9 россиян пробились в финал чемпионата Европы по боксу в Белграде
Комментарии

18 апреля в Белграде (Сербия) стартовал чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и сборная России. 25 апреля проходили полуфинальные поединки. По их итогам в финал турнира пробились сразу девяит спортсменов из Российской Федерации. За золото поспорят следующие российские боксёры: Всеволод Шумков, Эдмонд Худоян, Шарабутдин Атаев, Габил Мамедов, Дмитрий Двали, Муслим Гаджимагомедов, Эдуард Саввин, Тархан Идигов и Джамбулат Бижамов.

Участие в чемпионате Европы по боксу принимают спортсмены более чем из 30 стран. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне выступают под своим национальным флагом.

Напомним, в женских соревнованиях в финал от России пробились 10 спортсменок.

Материалы по теме
10 россиянок пробились в финал чемпионата Европы по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android