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Дмитрий Двали: не чувствуется, что уровень чемпионата Европы упал, тяжело боксировать

Дмитрий Двали: не чувствуется, что уровень чемпионата Европы упал, тяжело боксировать
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Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, поделился мнением о выступлении на чемпионате Европы по боксу 2024 года в Белграде (Сербия). Двали пробился в финал соревнований.

«Всё круто, боксёры все очень сильные. Уровень европейского бокса растёт, мало команд на самом деле, которые не приехали. Поляки здесь, шотландцы здесь, даже ирландцы, если не ошибаюсь. Англичане не приехали. Да вся Европа здесь, не знаю, кто ещё не приехал. Может, пара человек в каких-то весовых отказались выступать. А так, я повторюсь: французы, поляки, все основные здесь, всё нормально общаемся. Не чувствуется, что упал уровень, очень тяжело боксировать», – сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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