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Никита Цзю разместил первый пост после победы в бою с Креати

Никита Цзю разместил первый пост после победы в бою с Креати
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Австралийский боксёр с русскими корнями Никита Цзю разместил первую публикацию после победы в поединке с другим австралийским спортсменом, Данило Креати. Они встречались 24 апреля в Сиднее (Австралия) в рамках большого боксёрского турнира.

«Что происходит, когда веган сталкивается с колбасой?» — написал Никита.

Отметим, что незадолго до боя Цзю-младший о своём сопернике говорил следующее: «Веган завтра будет есть колбасу».

Напомним, бой с Креати продлился всю дистанцию и завершился победой Цзю единогласным решением судей. За время выступления на профессиональном уровне Никита ни разу не проигрывал. Эта победа стала для него девятой. Семь раз он побеждал нокаутом.

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