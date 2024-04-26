Никита Цзю разместил первый пост после победы в бою с Креати

Австралийский боксёр с русскими корнями Никита Цзю разместил первую публикацию после победы в поединке с другим австралийским спортсменом, Данило Креати. Они встречались 24 апреля в Сиднее (Австралия) в рамках большого боксёрского турнира.

«Что происходит, когда веган сталкивается с колбасой?» — написал Никита.

Отметим, что незадолго до боя Цзю-младший о своём сопернике говорил следующее: «Веган завтра будет есть колбасу».

Напомним, бой с Креати продлился всю дистанцию и завершился победой Цзю единогласным решением судей. За время выступления на профессиональном уровне Никита ни разу не проигрывал. Эта победа стала для него девятой. Семь раз он побеждал нокаутом.

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником?