Дмитрий Двали: Бетербиев ближе по стилю, но очень нравится техника Бивола

Российский боксёр Дмитрий Двали высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между своими соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Противостояние именитых спортсменов запланировано на 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«По стилю мне нравится Бетербиев, потому что я сам такого стиля. Но очень нравится техника Бивола, потому что это скорость, передвижение на ногах. Канело мне насколько нравится, но Бивол его просто сделал, ничего не позволил. По стилю ближе Бетербиев, но Биволу очень симпатизирую. Тяжело будет смотреть, но интересно», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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