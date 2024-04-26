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«Как конь дышит». Камил Гаджиев рассказал, как бойцы обходят проверки на допинг

«Как конь дышит». Камил Гаджиев рассказал, как бойцы обходят проверки на допинг
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о проблеме запрещённых препаратов в смешанных единоборствах.

«Я когда вижу 35-летнего человека в Америке, который уже 15 лет дерётся, из них 10 – в UFC, и выглядит как культурист на взвешивании, как конь в бою дышит, – никогда в жизни не поверю, что это без препаратов. Да, хорошие данные, хорошая генетика, но это всё равно невозможно. Количество часов в зале, количество пропущенных ударов, это всё накладывает эффект. Люди уезжают на месяцок в какое-то место, по-другому перед USADA отчитались, прошпиговались, восстановились, приехали – как огурчик, за три месяца до боя, пожалуйста, проверяйте. Так они и делают!» — сказал Гаджиев в интервью телеканалу UDAR.

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