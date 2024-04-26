Боец ММА назвал продукты, которые следует есть на ночь

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, как правильно питаться в вечернее время.

«Что есть на ночь? Грудка индейки, курица, зелень, листья салата, овощи, морепродукты, рыба, имбирный чай, грейпфрут», — сказал Мачаев в социальных сетях.

«На ночь без углеводов. Также можно добавить на ужин яйца», — дополнил свою рекомендацию Мурад.

На счету Мачаева в смешанных единоборствах 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Ислам Махачев отправил подарок дочери Алекса Волкановски:

Ранее товарищ Мачаева чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, в каком случае будет готов провести поединок с американцем Максом Холлоуэем.