Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец ММА назвал продукты, которые следует есть на ночь

Боец ММА назвал продукты, которые следует есть на ночь
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, как правильно питаться в вечернее время.

«Что есть на ночь? Грудка индейки, курица, зелень, листья салата, овощи, морепродукты, рыба, имбирный чай, грейпфрут», — сказал Мачаев в социальных сетях.

«На ночь без углеводов. Также можно добавить на ужин яйца», — дополнил свою рекомендацию Мурад.

На счету Мачаева в смешанных единоборствах 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Ислам Махачев отправил подарок дочери Алекса Волкановски:

Ранее товарищ Мачаева чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, в каком случае будет готов провести поединок с американцем Максом Холлоуэем.

Материалы по теме
Чемпион UFC Махачев назвал условие, при котором согласится на бой с Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android