Кёртис Блэйдс высказался о потенциальном реванше с Томом Аспиналлом

Топовый американский боец тяжёлого дивизиона UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал потенциальный реванш с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Было бы здорово подраться с Томом. Верю ли, что в этом есть смысл? Да, но это не значит, что это произойдёт. Всё, что я могу сделать, это быть готовым.

Не понимаю, почему люди придают большое значение тому, где будет проходить бой. Когда ты выходишь в октагон, место проведения не имеет значения. Будет ли что-то значить свист? Мне плевать на то, что меня будут освистывать. Я буду драться где угодно», — приводит слова Кёртиса Блэйдса портал Yahoo Sports.